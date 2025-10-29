Россиянам назвали продукты — лидеры по содержанию витамина D

Для восполнения витамина D в организме стоит включать в рацион жирную морскую рыбу (в том числе сельдь), яйца, печень трески и при возможности обогащенные им молочные продукты. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она отметила, что о дефиците витамина могут сигнализировать частые простуды и утомляемость.

«Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора, участвует в формировании костей, поддерживает иммунную систему и влияет на работу мышц. Дефицит витамина D ассоциирован с остеопорозом, частыми инфекциями и повышенным риском ряда хронических заболеваний. Основной источник витамина D – синтез в коже под действием ультрафиолета. Однако в северных широтах и в зимний период этого бывает недостаточно, поэтому важно получать витамин D с пищей», — пояснила Гузман.

По словам врача, больше всего витамина D содержится в консервированной печени трески и в сардинах, а также в жирной морской рыбе.

«Лосось, скумбрия, сельдь, сардины и тунец — самые богатые источники. Например, 100 г атлантической скумбрии может содержать до 15–20 мкг (600–800 МЕ) витамина D, что практически соответствует суточной норме для взрослого человека. Лосось содержит 8-10 мкг витамина на 100 г (50% суточной нормы). Печень трески, помимо витамина D (100–250 мкг или 4000–10000 МЕ на 100 г), богата и омега-3 жирными кислотами.Рыбий жир — вообще классический концентрированный источник витамина. Яичный желток содержит около 3–5 мкг витамина D на 100 г — это почти 30% суточной нормы. Молочные продукты, обогащенные витамином D — в некоторых странах это стандартная практика. Грибы, особенно шиитаке (200-400 МЕ на 100 г) и вешенки, если они выращены с воздействием ультрафиолета, также помогут восполнить дефицит витамина», — рассказала Гузман.

