В Кремле дали оценку ситуации вокруг Венесуэлы

Венесуэла является суверенным государством и все, что происходит «вокруг нее» должно соответствовать «букве международного права». Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что предпримет Москва в случае начала США военной операции в Венесуэле.

22 октября газета The Washington Post написала, что президент США Дональд Трамп санкционировал «агрессивные действия» против Венесуэлы и «разрешил шаги» к свержению Мадуро. Как отмечается в материале издания, документ, подписанный американским лидером, не содержит прямого приказа ЦРУ свергнуть президента Венесуэлы, но «разрешает шаги, которые могут привести к такому результату».

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США раскрыли цели Трампа в Венесуэле.