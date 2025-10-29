На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В конгрессе США раскрыли цели Трампа в Венесуэле

Тлаиб: Трамп хочет начать войну в Венесуэле для свержения президента Мадуро
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет начать войну в Венесуэле, чтобы свергнуть президента Николаса Мадуро. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Рашида Тлаиб, пишет ТАСС.

«Ни у кого не должно быть такой власти, которой обладает президент [Трамп], планирующий войну с целью смены власти в Венесуэле», — сказала она.

В настоящее время администрация Трампа рассматривает Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в Соединенных Штатах. Этими группировками являются «Картель Солнц» и организация «Трен-де-Арагуа».

22 октября газета The Washington Post написала, что президент США санкционировал «агрессивные действия» против Венесуэлы и «разрешил шаги» к свержению Мадуро. Как отмечается в материале издания, документ, подписанный американским лидером, не содержит прямого приказа ЦРУ свергнуть президента Венесуэлы, но «разрешает шаги, которые могут привести к такому результату».

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли истинную причину действий Трампа в отношении Венесуэлы.

