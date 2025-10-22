На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп разрешил «агрессию» против Венесуэлы и свержение Мадуро

WP: Трамп разрешил ЦРУ агрессивные действия против властей Венесуэлы
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп санкционировал «агрессивные действия» против Венесуэлы и «разрешил шаги» к свержению президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Хотя точные инструкции Трампа ЦРУ строго засекречены, два человека, знакомые с подписанным им документом, описали его как санкционирование агрессивных действий агентства против правительства Венесуэлы и связанных с ним наркоторговцев», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале газеты, документ не содержит прямого приказа ЦРУ свергнуть Мадуро, но «разрешает шаги, которые могут привести к такому результату».

Американская разведка, пишет WP, приняла меры по усилению своего присутствия в регионе, перебросив сотрудников в Карибский бассейн и прилегающие районы для сбора агентурной и электронной разведывательной информации.

21 октября газета The Wall Street Journal сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио руководит кампанией по ужесточению политики Вашингтона в отношении Венесуэлы.

Ранее США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
