На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции выступили против плана ЕК по финансовой помощи Украине

Политик Дюпон-Эньян: план ЕК по Украине уничтожит бюджетный суверенитет Франции
true
true
true
close
Shutterstock

План Еврокомиссии (ЕК) по созданию совместного долга для помощи украинской стороне подорвет суверенитет бюджета Франции. Об этом в соцсети X заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Он напомнил, что в 2022 году предсказывал, что украинский конфликт стал предлогом для необратимой федерализации ЕС под эгидой неизбираемой Комиссии, подчиняющейся финансовым лобби.

«Создание общеевропейского долга для финансовой поддержки Украины окончательно уничтожит наш бюджетный суверенитет», — добавил Дюпон-Эньян.

До этого еврокомиссар от Бельгии Аджа Лябиб заявила, что ЕС не готов пойти на изъятие замороженных российских активов на сумму €140 млрд для предоставления кредита Украине. По ее словам, предстоит еще много работы, чтобы минимизировать правовые риски и справедливо распределить их между Бельгией, другими 26 странами ЕС и даже G7, прежде чем план сможет быть реализован.

28 октября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Костяк тех, кого планируется отправить на Украину, составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

Ранее в России объяснили разговоры о «решающей» зиме для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами