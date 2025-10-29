План Еврокомиссии (ЕК) по созданию совместного долга для помощи украинской стороне подорвет суверенитет бюджета Франции. Об этом в соцсети X заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Он напомнил, что в 2022 году предсказывал, что украинский конфликт стал предлогом для необратимой федерализации ЕС под эгидой неизбираемой Комиссии, подчиняющейся финансовым лобби.

«Создание общеевропейского долга для финансовой поддержки Украины окончательно уничтожит наш бюджетный суверенитет», — добавил Дюпон-Эньян.

До этого еврокомиссар от Бельгии Аджа Лябиб заявила, что ЕС не готов пойти на изъятие замороженных российских активов на сумму €140 млрд для предоставления кредита Украине. По ее словам, предстоит еще много работы, чтобы минимизировать правовые риски и справедливо распределить их между Бельгией, другими 26 странами ЕС и даже G7, прежде чем план сможет быть реализован.

28 октября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Костяк тех, кого планируется отправить на Украину, составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

Ранее в России объяснили разговоры о «решающей» зиме для Украины.