В СВР рассекретили планы Франции по отправке на Украину тысяч военных

СВР: генштаб ВС Франции готовится к развертыванию на Украине двух тысяч военных
Sergei Grits/AP

Генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Как стало известно СВР, костяк тех, кого планируется отправить на Украину, составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. В настоящий момент они находятся в приграничных с Украиной районах Польши, получают вооружение и технику. В ближайшие дни планируется переброска военных в центральные области Украины.

Также в СВР узнали, что во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных мест в госпиталях для раненых. Французские врачи проходят специальную подготовку для работы в полевых условиях.

До этого начальник генерального штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что Париж готов вмешаться в конфликт на Украине и развернуть свой военный контингент на территории страны уже в 2026 году. Генерал заявил, что следующий год будет годом «коалиции желающих», и подтвердил приверженность Франции союзникам. По его словам, войска «коалиции» готовы к одновременным действиям в «трех чрезвычайных ситуациях», включая участие в украинском конфликте.

Ранее сообщалось, что в армии США готовятся к предстоящему конфликту с Россией.

