В МИД РФ ответили на угрозы Литвы заблокировать калининградский транзит

Захарова: РФ рассчитывает, что Литва не станет блокировать транзит в Калининград
МИД России/VK

Москва рассчитывает, что Вильнюс не пойдет на провокационный шаг по ограничению транзита в Калининградскую область. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, заявление которой опубликовано на сайте ведомства.

Дипломат обратила внимание, что на Литве лежат обязательства обеспечивать беспрепятственный транзит из Калининградской области. По словам Захаровой, российское руководство в любых условиях будет обеспечивать потребности самого западного региона страны.

«Рассчитываем, что литовская сторона все же не пойдет на подобный провокационный шаг. Будем внимательно следить и за ситуацией вокруг необоснованного решения Вильнюса закрыть на неопределенный срок два оставшихся автомобильных пункта пропуска на границе с Белоруссией», — подчеркнула она.

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Подобная идея возникла из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства республики метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет. В Вильнюсе утверждают, что эти воздушные шары угрожают гражданской авиации, а инциденты с ними приводят к финансовым потерям из-за закрытия аэропортов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль ознакомился с высказываниями литовского лидера. Как он сказал, российское руководство продолжит обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом.

Ранее в министерстве иностранных дел Литвы заявили о праве республики на блокаду Калининградского транзита.

