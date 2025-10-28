В Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград

Песков: Калининград останется частью РФ, и связь с ним будет надежно обеспечена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ознакомился с утверждением президента Литвы Гитанаса Науседы о желании Вильнюса остановить сообщение между Калининградом и остальной частью России. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом — с неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

26 октября президент Литвы предложил надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Подобные меры рассматриваются из-за участившихся нарушений воздушного пространства страны метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет. Воздушные шары, по заявлению Вильнюса, угрожают гражданской авиации, а инциденты с ними приводят к финансовым потерям из-за закрытия столичного аэропорта.

Литовские власти не уточнили, каким образом намерены реализовать свой план. При этом как автомобильный, так и железнодорожный транзит из России в Калининград проходят через территорию Белоруссии, поэтому закрытие границы фактически приведет к ограничениям на проезд в Калининградскую область.

Ранее Белоруссия решила отменить автобусные рейсы в Латвию и Литву.