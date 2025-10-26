Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград

Президент Литвы Науседа заявил, что необходимо ограничить транзит в Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград на фоне инцидентов с метеорологическими зондами. Об этом сообщает портал Delfi.

«В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть – долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита», — цитирует слова главы государства Delfi.

По информации издания, из-за повторяющихся случаев запуска в прибалтийскую республику метеозондов Науседа 28 октября созывает межведомственное совещание.

24 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила, что правительство страны решило закрыть два последних действующих пункта пропуска на границе с Белоруссией. Она объяснила подобное решение инцидентом с метеозондами, которые, по утверждению властей прибалтийской республики, использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеозондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства.

Ранее в Литве заявили о желании заболотить границу с Белоруссией.