В Вильнюсе заявили о праве Литвы на блокаду Калининградского транзита

Глава МИД Будрис: Литва может полностью перекрыть транзит в Калининград
Global Look Press

Литва в интересах безопасности оставляет за собой право на блокаду Калининградского транзита. Об этом в эфире национального радио сообщил литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис.

Он отметил, что Вильнюс, если это будет необходимо для обеспечения безопасности, может полностью закрыть транзит.

Будрис подчеркнул, что никто не может ограничивать Литву в действиях, которые направлены на соблюдение интересов национальной безопасности, предотвращение угроз, защиту суверенитета и территориальной целостности.

28 октября председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что реакция России на закрытие Литвой транзита в Калининград будет очень жесткой.

До этого сообщалось, что власти Литвы могут надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининградскую область России. Подобные меры рассматриваются из-за участившихся нарушений воздушного пространства страны метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет. Воздушные шары, по заявлению Вильнюса, угрожают гражданской авиации, а инциденты с ними приводят к финансовым потерям из-за закрытия столичного аэропорта. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград.

