В Китае анонсировали встречу Трампа и Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся в южнокорейском Пусане 30 октября. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Китая, передает РИА Новости.
По данным ведомства, в ходе встречи лидеры обсудят вопрос развития китайско-американских отношений и поднимут темы, затрагивающие общие интересы сторон.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп проведет переговоры с Си Цзиньпином 30 октября.
По словам американского лидера, на предстоящей неделе он намерен обсудить с председателем КНР темы сокращения закупок российской нефти Китаем. Кроме того, по словам президента США, на встрече будет поднят вопрос урегулирования на Украине.
27 октября постпред США в НАТО Мэттью Уитакер говорил, что Трамп в ходе предстоящей встречи может попросить председателя КНР усилить давление на Россию.
Ранее Зеленский дал совет Трампу, как склонить Россию к миру.