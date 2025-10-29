В Китае анонсировали встречу Трампа и Си Цзиньпина

МИД КНР: Си Цзиньпин и Трамп встретятся в Пусане 30 октября

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся в южнокорейском Пусане 30 октября. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Китая, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в ходе встречи лидеры обсудят вопрос развития китайско-американских отношений и поднимут темы, затрагивающие общие интересы сторон.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп проведет переговоры с Си Цзиньпином 30 октября.

По словам американского лидера, на предстоящей неделе он намерен обсудить с председателем КНР темы сокращения закупок российской нефти Китаем. Кроме того, по словам президента США, на встрече будет поднят вопрос урегулирования на Украине.

27 октября постпред США в НАТО Мэттью Уитакер говорил, что Трамп в ходе предстоящей встречи может попросить председателя КНР усилить давление на Россию.

Ранее Зеленский дал совет Трампу, как склонить Россию к миру.