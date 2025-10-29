На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае анонсировали встречу Трампа и Си Цзиньпина

МИД КНР: Си Цзиньпин и Трамп встретятся в Пусане 30 октября
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся в южнокорейском Пусане 30 октября. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Китая, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в ходе встречи лидеры обсудят вопрос развития китайско-американских отношений и поднимут темы, затрагивающие общие интересы сторон.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп проведет переговоры с Си Цзиньпином 30 октября.

По словам американского лидера, на предстоящей неделе он намерен обсудить с председателем КНР темы сокращения закупок российской нефти Китаем. Кроме того, по словам президента США, на встрече будет поднят вопрос урегулирования на Украине.

27 октября постпред США в НАТО Мэттью Уитакер говорил, что Трамп в ходе предстоящей встречи может попросить председателя КНР усилить давление на Россию.

Ранее Зеленский дал совет Трампу, как склонить Россию к миру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами