Трамп попросит Си Цзиньпина надавить на Россию

Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи может попросить председателя КНР Си Цзиньпина усилить давление на Россию. Об этом заявил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«У них [Трампа и Си] есть много тем для обсуждения. Главное, чтобы Китай оказался среди тех, кто надавит на Россию, чтобы закончилась война», — сказал Уитакер.

25 октября Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с китайским лидером на предстоящей неделе темы сокращения закупок российской нефти Китаем. Кроме того, по словам главы Белого дома, на встрече будет поднят вопрос урегулирования на Украине.

26 октября в преддверии переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп выразил оптимизм относительно заключения выгодной сделки между двумя странами. Он сообщил, что рассчитывает поехать в Китай в начале 2026 года.

Ранее Зеленский дал совет Трампу, как склонить Россию к миру.