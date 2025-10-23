На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме рассказали, когда состоится встреча Трампа и Си Цзиньпина

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября в Южной Корее
Kevin Lamarque/Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоится 30 октября в Южной Корее. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинге, передает «Интерфакс».

«В четверг утром по местному времени президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином», — уточнила она.

Она должна пройти в Южной Корее. По словам Левитт, до этого глава Белого дома проведет переговоры с президентом Южной Кореи Ли Чже Меном и примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

19 октября президент США в интервью телеканалу Fox News подтвердил скорую встречу с китайским лидером. По словам Трампа, переговоры с Си Цзиньпином состоятся через две недели, и по их итогам станет ясно, как будут развиваться торговые отношения между Вашингтоном и Пекином.

Кроме того, американский лидер в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Белом доме заявил, что рассчитывает на заключение справедливого торгового соглашения между США и КНР. По словам Трампа, такое соглашение может быть выгодно обеим странам.

Ранее Трамп обвинил Си Цзиньпина во вспыльчивости.

