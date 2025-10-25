Трамп обсудит с Си Цзиньпином сокращение Китаем импорта нефти из России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о возможности обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе вопроса о снижении объема импортируемой Китаем российской нефти. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, глава Белого дома заверил, что Индия полностью откажется от нефти из РФ.

«Я могу обсудить это. Китай значительно сокращает закупки нефти у РФ. А Индия полностью откажется от них», – сообщил Трамп журналистам на борту самолета во время дозаправки в Дохе по пути в Малайзию.

16 октября представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что официальный Пекин отвергает любые формы давления и принуждения. Он также подчеркнул необходимость уважительного подхода к сотрудничеству с Москвой. Заявление китайского дипломата последовало после того, как Трамп потребовал от Китая отказаться от российской нефти.

Трамп пригрозил Китаю прекращением поставок запчастей для самолетов.