Трамп раскрыл судьбу конфликта на Украине

Трамп заявил, что конфликт на Украине тоже будет урегулирован
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине «тоже будет урегулирован». Его слова с сессии саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического содружества) приводит РИА Новости.

Трамп вновь повторил, что ему удалось урегулировать восемь конфликтов, и единственный, с которым этого не получилось – конфликт Москвы и Киева.

«Но он тоже будет [урегулирован]. Я думал, что это будет просто из-за моих отношений с президентом Путиным, но оказалось несколько иначе. Но я думаю, что он будет [урегулирован]», — сказал Трамп.

Он задался вопросом, кто бы мог подумать, что США удастся добиться урегулирования на Ближнем Востоке, но не добиться того же на Украине. По оценке американского лидера, «мир на Ближнем Востоке был невозможен».

До этого Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами уже заявлял, что конфликт между Россией и Украиной может стать «девятым», который он «урегулирует».

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российское руководство разделяет точку зрения президента США, который после саммита на Аляске заявил о вполне решаемом «особенно важном» вопросе по урегулированию на Украине.

Ранее в Госдуме раскрыли, при каких условиях Россия примет концепцию США по Украине.

