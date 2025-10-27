На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме раскрыли, при каких условиях Россия примет концепцию США по Украине

Депутат Чепа: Россия примет концепцию США по Украине при отводе ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия рассмотрит мирную концепцию США по Украине при выполнении ряда условий Москвы, в том числе выводе ВСУ с новых территорий. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Россия будет настаивать на решении комплексных вопросов, а не на позиции первостепенного прекращения огня. Если Москва будет говорить о прекращении боевых действий, то только на условии отвода украинских войск с «признанных территорий России». Кроме того, должны быть остановлены поставки оружия и решены гуманитарные вопросы, сообщил Чепа.

«Мы постепенно пытаемся найти точки сближения [с США]. Сегодня под давлением украинских партнеров каждый раз происходит пересмотр позиции, то есть они пытаются склонить Трампа к решению. Он в свою очередь предлагает нам прекратить огонь, остановить действия на линии соприкосновения, а дальше обсуждать какие-то вопросы», — сказал Чепа.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин во время встречи на Аляске с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность работать для урегулирования украинского конфликта, опираясь на предложенную США концепцию.

По словам Лаврова, российский лидер подробно повторил каждый элемент привезенной Уиткоффом концепции и после этого заявил, что Москва готова принять американскую концепцию и на предложенной основе двигаться дальше в практическом плане.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда будут возможны переговоры по миру на Украине.

