Лавров заявил, что Россия разделяет мнение Трампа об урегулировании на Украине

Лавров: РФ согласна с Трампом, что вопрос урегулирования на Украине решаем
White House/Global Look Press

Россия разделяет точку зрения американского президента Дональда Трампа, который заявил после саммита на Аляске о вполне решаемом «особенно важном» вопросе по урегулированию на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Ultrahang сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Он (Трамп. — «Газета.Ru») отметил, что осталось уточнить несколько деталей, но это можно сделать легко. Один вопрос, по его словам после встречи на Аляске, был особенно важным, однако, как он подчеркнул, этот вопрос вполне решаем. Мы с этим полностью согласны», — сообщил глава МИД России.

До этого Лавров заявил, что телефонная беседа с американским госсекретарем Марко Рубио прошла весьма продуктивно, и США, по ее итогам, не увидели необходимости в проведении личной встречи дипломатов.

15 августа президент РФ Владимир Путин и американский лидер впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Ранее в Кремле назвали некорректными заявления об «отмене» встречи Путина и Трампа.

