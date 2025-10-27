На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал, какой конфликт он намерен урегулировать следующим

Трамп заявил, что конфликт на Украине может стать девятым из урегулированных им
Octavio Jones/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, что конфликт между РФ и Украиной может стать «девятым», который он «урегулирует». Его слова передает РИА Новости.

«Я урегулировал восемь войн, на подходе девятая. Я думаю, это будет конфликт России и Украины», — сказал американский лидер.

26 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российское руководство разделяет точку зрения президента США, который после саммита на Аляске заявил о вполне решаемом «особенно важном» вопросе по урегулированию на Украине. Дипломат обратил внимание, что тогда хозяин Белого дома рассказал, что «осталось уточнить несколько деталей». Но, по словам Трампа, это «можно сделать легко».

Также глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин во время очной встречи с американским коллегой подтвердил готовность работать для урегулирования конфликта на Украине, опираясь на предложенную США концепцию. Соответствующие инициативы российский лидер обсуждал со специальным посланником хозяина Белого дома Стивеном Уиткоффом во время его визита в Москву.

Ранее в Кремле заявили, что украинский конфликт нельзя решить «за одну ночь».

