В США обсудили альтернативные санкциям способы давления на Россию

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом альтернативные санкциям способы давления на Россию. Об этом сообщает Bloomberg.

«У президента США Дональда Трампа все карты на руках. Санкции против российской нефти это лишь одна карта, которую он разыгрывает. Их гораздо больше. С Рэтклиффом мы обсудили множество других вариантов, которые есть в распоряжении президента, и он будет использовать их по мере необходимости», — цитирует Уитакера агентство.

23 октября Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Комментируя американские рестрикции, российский лидер выразил уверенность, что серьезного влияния на экономику РФ они не окажут.

Позднее президент США отреагировал на заявление Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. Глава Белого дома заявил, что «рад за него», а также предложил посмотреть, что произойдет через шесть месяцев.

Ранее в Китае рассказали о подействовавшем на Трампа предупреждении Путина.