В Саратовской области после шторма повреждены дома, школы и больницы

Бусаргин: 14 кровель зданий в Саратовской области были повреждены из-за шторма
true
true
true
close
Telegram-канал «Роман Бусаргин»

В пяти районах Саратовской области после штормового ветра и снегопада выявили повреждение 14 кровель жилых домов, школ и больниц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, в 205 населенных пунктах оказались повреждены линии электропередачи.

«Устранение аварий продолжается в круглосуточном режиме. Работают 59 бригад», — подчеркнул Бусаргин.

Он добавил, что главы всех районов будут находиться на местах до тех пор, пока все последствия непогоды не будут ликвидированы. То же касается руководителей всех задействованных в работе структур правительства.

13 декабря в Саратовской области наблюдался сильный снегопад. При этом скорость порывов ветра составляла 25–27 метров в секунду.

На этом фоне на нескольких федеральных трассах в регионе временно ограничили движение автомобильного транспорта. В том числе меры затронули автодороги Р-228 «СызраньСаратовВолгоград» и М-4 «Дон», рассказали в Главном управлении министерства внутренних дел по Саратовской области. Ограничения действуют до особого распоряжения.

Ранее около 1000 абонентов в Запорожской области остались без электричества из-за непогоды.

