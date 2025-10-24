На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп отреагировал на слова Путина о санкциях

Трамп: влияние санкций на Россию станет понятно через шесть месяцев
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. Запись опубликована на портале C-Span.

Трамп рассказал, что «рад за него», а также предложил посмотреть, что произойдет через шесть месяцев.

Владимир Путин после окончания заседания XVII съезда Русского географического общества заявил, что инициатива встретиться в Будапеште с Дональдом Трампом шла от США, а саммит «просто перенесен», но не отменен. Он подчеркнул, что такие встречи «нужно хорошо готовить», чтобы получить «ожидаемый результат». Президент также прокомментировал новые санкции, выразив уверенность, что серьезного влияния на экономику России они не окажут. Кроме того, он пригрозил «ошеломляющим ответом» на удары американскими ракетами Tomahawk по целям на территории России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме рассказали об ожиданиях от новых санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами