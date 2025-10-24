Трамп отреагировал на слова Путина о санкциях

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. Запись опубликована на портале C-Span.

Трамп рассказал, что «рад за него», а также предложил посмотреть, что произойдет через шесть месяцев.

Владимир Путин после окончания заседания XVII съезда Русского географического общества заявил, что инициатива встретиться в Будапеште с Дональдом Трампом шла от США, а саммит «просто перенесен», но не отменен. Он подчеркнул, что такие встречи «нужно хорошо готовить», чтобы получить «ожидаемый результат». Президент также прокомментировал новые санкции, выразив уверенность, что серьезного влияния на экономику России они не окажут. Кроме того, он пригрозил «ошеломляющим ответом» на удары американскими ракетами Tomahawk по целям на территории России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

