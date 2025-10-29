На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЛДПР предлагает дать студентам с детьми общежития и стипендии

Слуцкий: студенческим семьям нужно давать общежития и социальную стипендию
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

ЛДПР предлагает обеспечивать студенческие семьи с детьми бесплатным общежитием и социальной стипендией. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 29 октября, сообщил «Газете.Ru» лидер партии Леонид Слуцкий.

По словам главы партии, именно студенческие семьи сегодня обойдены государственной поддержкой. Учащиеся вузов, решившиеся создать семьи и родить детей в период обучения, сталкиваются с массой трудностей — проблемами с жильем и нехваткой денег, отметил Слуцкий.

«Поэтому ЛДПР предлагает предоставить студенческим супружеским парам право на приоритетное получение места в общежитии, причем на бесплатной основе. Более того, наша инициатива предусматривает создание вузами всех условий для присмотра и ухода за детьми студентов», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Кроме того, инициатива ЛДПР гарантирует назначение таким студентам социальной стипендии вне зависимости от формата обучения — платного или бесплатного.

Слуцкий напомнил, что партия повторно вносит законопроект о поддержке студентов с детьми, так как в первый раз Госдума отклонила предложение ЛДПР.

Сейчас в России насчитывается 26 тысяч студенческих семей, из них около 6 тысяч — это студенческие семьи с детьми, напомнил политик.

В пояснительной записке к законопроекту ЛДПР, которая есть у «Газеты.Ru», говорится, что такие меры помогут стимулировать рождаемость в России.

23 октября состоялось первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, образованного указом главы государства Владимиром Путиным в конце 2024 года. Среди обсуждаемых вопросов — региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения, а также предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме поддержали идею о детских садах на всех российских предприятиях.

