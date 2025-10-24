Единственно верный курс: эксперты о демографической политике президента

Президент России Владимир Путин провел совет по демографической и семейной политике. На заседании были отмечены результаты проделанной работы и обозначены следующие шаги. Какие меры в приоритете и что об этом говорят эксперты — читайте в материале «Газеты.Ru».

Курс на демографический рост

23 октября состоялось первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, образованного указом главы государства Владимиром Путиным в конце 2024 года. Среди обсуждаемых вопросов — региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения, а также предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми.

В своей речи президент подчеркнул, что поддержка семьи является важнейшим направлением всех национальных проектов и стратегических планов развития. Оно затрагивает практически все сферы жизни.

«Это однозначный приоритет, поскольку речь идет о будущем нашей страны. И здесь особенно важны координация, консолидация усилий государства, бизнеса, гражданского общества, служителей наших традиционных религий, и, безусловно, всем нам нужна поддержка средств массовой информации, слаженные, выстроенные в единой логике действия на всех уровнях и по всем направлениям – вот что нам нужно организовать», — сказал Владимир Путин.

Многоуровневая система поддержки

В России последовательно выстраивается и расширяется многоуровневая система поддержки семьи — от муниципальных программ до федеральных инициатив.

Механизмы помощи регулярно дополняются и масштабируются, чтобы охватить больше семей и учесть разные жизненные ситуации. Тема находится в приоритетной повестке государства и под личным вниманием президента, что обеспечивает стабильное финансирование, координацию ведомств и оперативное внедрение новых мер там, где они наиболее востребованы.

«Многодетная семья — это фундамент российского общества. Полностью согласен с нашим президентом, что семья и дети — основной национальный приоритет нашего государства. Особенно важно, что наш президент обратил внимание на комплексное решение мер поддержки с упором на молодую семью», — прокомментировал Александр Заремба, исполнительный директор всероссийской общественной организации «Союз Отцов России».

Эта поддержка выражается в конкретных механизмах государственной политики, которыми пользуются миллионы россиян. Например, сегодня каждый третий ипотечный заемщик использует средства материнского капитала, а более 1,5 млн российских семей с 2018 года смогли приобрести новое жилье благодаря программе «Семейная ипотека».

При этом поддержка не ограничивается помощью при рождении детей. Она продолжается на всех этапах воспитания. Например, доступность мест в детских садах в среднем по стране составляет почти 100%.

Также благодаря утвержденной президентом концепции развития дополнительного образования на 2025–2030 годы число детей, охваченных кружками и секциями, заметно выросло. Сегодня свыше 17,7 млн ребят занимаются в творческих, гуманитарных, естественно‑научных и технических учреждениях допобразования. Это фактически формирует вторую «школу» — пространство для освоения навыков будущего, первых профессиональных проб и командных проектов.

«Единственно стратегически грамотный подход – поставить семью и детей в приоритет нашего мировоззрения. Конечно, нужны и меры поддержки молодых, студенческих семей, и сохранение профессиональных, карьерных треков для женщин после и в процессе декрета, и кропотливая работа над качеством жизни в пожилом возрасте. Однако сохранение семьи – это задача, вокруг которой, по выражению Путина, должно сплотиться все общество, этот посыл должен пронизывать действия власти на всех уровнях», — подчеркнула руководитель комитета семей воинов Отечества Воронежской области, директор АНО «Совет женщин» (г. Воронеж), финалист конкурса «Лидеры России. Политика-2025» Маргарита Масленникова.

С текущего учебного года для учеников старших классов во всех школах вводится внеурочная образовательная программа «Семьеведение». Курс о здоровых семейных отношениях призван сформировать у подростков в том числе навыки мирного разрешения конфликтов и осознанного родительства. В долгосрочной перспективе программа призвана укрепить институт семьи.

«Разумно не навязывать материнство и отцовство под давлением, важно создать условия, при которых семья сама примет решение о рождении детей. Согласитесь, далеко не в каждой стране существуют такие меры поддержки. Быть многодетной семьей становится модно, в том числе благодаря транслированному опыту других семей», — отмечает Екатерина Колотовкина, руководитель комитета семей воинов Отечества Самарской области, автор проекта «Жены героев», член Общественной палаты (ОП) РФ.

Так, поддержка семейных ценностей реализуется и в сфере культуры. По всей стране проходят фестивали и акции, объединяющие людей вокруг темы семьи.

Например, 15 октября подведены итоги всероссийского конкурса «Семья года», который в этом году провели уже в десятый раз. Конкурс объединил более 10 тыс. семей со всей страны.

В июле 2025 года в Ярославле состоялся XX Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Конкурс собрал рекордные 2,5 тыс. заявок из 121 страны.

Также летом прошел всероссийский парад семьи в День семьи, любви и верности. Акция состоялась более чем в 100 городах страны.

«Полностью поддерживаю демографическую политику президента. Сочетание мер по поддержке семей, доступности жилья и здравоохранения, разумной миграционной политики и регионального развития может существенно снизить негативные демографические тренды, хотя переломить их полностью за короткий срок маловероятно: эффекты таких программ проявляются постепенно, зависят от экономической устойчивости, социальной справедливости и доверия граждан к политике», — отметила руководитель «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова.

Эксперты подчеркивают, что предпринятые меры выстроены как единая долгосрочная система. Координация государства, регионов, НКО и бизнеса нацелена не на разовые решения, а на устойчивый демографический эффект.

«Так или иначе вопросы семьи и ее благополучия были всегда на повестке дня. Но сегодня проблемы демографии стали как никогда особенно важными. На это повлияли, как сказал президент, две демографические ямы (1940-е и 1990-е гг. — Прим. ред.). Для достижения целей, поставленных руководством страны, необходимо объединить усилия всех сторон социального партнерства, науки, медицины и медийного пространства. Именно об этом говорили в своих выступлениях участники совета», — рассказал председатель Федерации независимых профсоюзов России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета по реализации государственной демографической и семейной политики Сергей Черногаев.

Очевидно, что чудесных решений нет — работает только целостная система. Поддержка семейных ценностей совместно с работой ряда институтов делают родительство понятным, защищенным и посильным. В такой логике демографическая политика — это инвестиция с долгим, но стабильным результатом.