В Госдуме поддержали идею о детских садах на всех российских предприятиях

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать сеть яслей в университетах, в жилых районах и на крупных предприятиях. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала эту идею, — в некоторых российских университетах уже есть подобная система.

«Конечно возможно и нужно, это было в советские годы. Более того, министерство образования уже начало реализовывать эту идею, создавая семейные комнаты в вузах и студенческих общежитиях. Создаются так называемые детские комнаты, где на время учебы можно своего ребенка оставить под контролем воспитателей. А воспитатели, кстати, те же студенты-старшекурсники педвузов. Либо, действительно, оплачиваемый вузом воспитатель в ясельках. Я была уже там, начиная с Тамбовского университета, Оренбургский пединститут, в Москве это видела. Замечательная идея, вполне реализуемая: сделать это можно и нужно, за исключением вредных производств», — считает депутат.

Как считает Останина, детские сады в городах должны открывать местные власти, а на частных предприятиях — бизнес за свой счет.

«Мы говорим об образовательной системе — если это вузы, то само министерство берет на себя [открытие яслей]. Все равно это под ответственность одного руководителя — у нас сегодня все, что относится к системе образования, это [входит в] полномочия местных органов власти. Поэтому, это не [забота] Кравцова или Фалькова. Например, в городе Орске, в Оренбургской области есть мэр, под контролем которого все это должно находиться. [На предприятиях детские сады откроют не на] бюджетные деньги — это частный бизнес, поскольку доходы родитель не государству приносит. Государству в виде налогов. Работодатель должен делать это, если заинтересован в том, чтобы работала женщина, или молодой отец, или молодая мать», — заявила Останина.

