На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме поддержали идею о детских садах на всех российских предприятиях

Депутат Останина: бизнес должен оплатить создание яслей для своих сотрудников
true
true
true
close
SviatlanaLaza/Shutterstock/FOTODOM

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать сеть яслей в университетах, в жилых районах и на крупных предприятиях. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала эту идею, — в некоторых российских университетах уже есть подобная система.

«Конечно возможно и нужно, это было в советские годы. Более того, министерство образования уже начало реализовывать эту идею, создавая семейные комнаты в вузах и студенческих общежитиях. Создаются так называемые детские комнаты, где на время учебы можно своего ребенка оставить под контролем воспитателей. А воспитатели, кстати, те же студенты-старшекурсники педвузов. Либо, действительно, оплачиваемый вузом воспитатель в ясельках. Я была уже там, начиная с Тамбовского университета, Оренбургский пединститут, в Москве это видела. Замечательная идея, вполне реализуемая: сделать это можно и нужно, за исключением вредных производств», — считает депутат.

Как считает Останина, детские сады в городах должны открывать местные власти, а на частных предприятиях — бизнес за свой счет.

«Мы говорим об образовательной системе — если это вузы, то само министерство берет на себя [открытие яслей]. Все равно это под ответственность одного руководителя — у нас сегодня все, что относится к системе образования, это [входит в] полномочия местных органов власти. Поэтому, это не [забота] Кравцова или Фалькова. Например, в городе Орске, в Оренбургской области есть мэр, под контролем которого все это должно находиться. [На предприятиях детские сады откроют не на] бюджетные деньги — это частный бизнес, поскольку доходы родитель не государству приносит. Государству в виде налогов. Работодатель должен делать это, если заинтересован в том, чтобы работала женщина, или молодой отец, или молодая мать», — заявила Останина.

До этого президент Владимир Путин провел заседание демографического совета. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать сеть яслей по всей России – как в жилых районах, так и в вузах, и на крупных предприятиях. По ее словам, женщина сможет таким образом совмещать работу, учебу и материнство. Матвиенко также считает, что в стране должно стать больше частных яслей.

Ранее Голикова сообщила, что в России запустят регистр с данными о беременных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами