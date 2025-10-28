На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что близки к передаче Tomahawk Украине

Экс-советник Болтон заявил, что США близки к передаче Tomahawk Украине
true
true
true
close
Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

Соединенные Штаты близки к передаче ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в подкасте Decoding Geopolitics.

«Я надеюсь, что он (президент США Дональд Трамп. – «Газета.Ru») решит отправить крылатые ракеты Tomahawk также. Это решение, по-видимому, близко, но еще не принято», — подчеркнул он.

По словам Болтона, Трамп не стремится помочь Украине победить в конфликте, он, скорее, намерен урегулировать вооруженный конфликт, так как «всегда является победителем».

28 октября нардеп Егор Чернев отмечал, что Трамп передаст Украине ракеты Tomahawk, если не сможет надавить на Россию и если санкции не сработают.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что новые санкции против России и передача дальнобойных ракет Tomahawk могут склонить Россию к миру.

Комментируя последние действия президента США в адрес России, Зеленский заявил, что рестрикции будут «иметь значение», однако президент Владимир Путин не пойдет на уступки, пока Вашингтон не усилит давление.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда будут возможны переговоры по миру на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами