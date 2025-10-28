В США заявили, что близки к передаче Tomahawk Украине

Соединенные Штаты близки к передаче ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в подкасте Decoding Geopolitics.

«Я надеюсь, что он (президент США Дональд Трамп. – «Газета.Ru») решит отправить крылатые ракеты Tomahawk также. Это решение, по-видимому, близко, но еще не принято», — подчеркнул он.

По словам Болтона, Трамп не стремится помочь Украине победить в конфликте, он, скорее, намерен урегулировать вооруженный конфликт, так как «всегда является победителем».

28 октября нардеп Егор Чернев отмечал, что Трамп передаст Украине ракеты Tomahawk, если не сможет надавить на Россию и если санкции не сработают.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что новые санкции против России и передача дальнобойных ракет Tomahawk могут склонить Россию к миру.

Комментируя последние действия президента США в адрес России, Зеленский заявил, что рестрикции будут «иметь значение», однако президент Владимир Путин не пойдет на уступки, пока Вашингтон не усилит давление.

