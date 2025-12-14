На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Губернатор Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что нападение было отражено в Каменске, Каменском, Милютинском и Усть-Донецком районах. По словам чиновника, люди не пострадали.

«Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил он.

Незадолго до этого стало известно, что средства ПВО сбили дроны над Ленинградской областью, а также уничтожили БПЛА, который летел к Москве.

Накануне вечером силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над регионами РФ 94 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации Минобороны России, больше всего беспилотников было сбито над Крымом — 41. Еще 24 дрона были сбиты над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 6 — над Белгородской, 6 — над Курской. Также были сбиты БПЛА над Орловской, Тульской, Калужской и Липецкой областями.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

