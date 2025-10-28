На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде рассказали, когда Трамп передаст Украине Tomahawk

Депутат Рады Чернев: Трамп передаст Tomahawk, если не сможет надавить на Россию
U.S. Navy/AP

Президент США Дональд Трамп передаст Украине ракеты Tomahawk, если не сможет надавить на Россию и если санкции не сработают. Об этом заявил нардеп Егор Чернев.

«Трамп передаст Украине «Томагавки», если санкции не сработают и Россия не согласился на завершение войны», — пишет издание «Страна» со ссылкой на парламентария.

По словам Чернева, Трамп использует вопрос передачи дальнобойных ракет США для давления на Россию.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что новые санкции против России и передача дальнобойных ракет Tomahawk могут склонить Россию к миру.

Комментируя последние действия президента США в адрес России, Зеленский заявил, что рестрикции будут «иметь значение», однако президент Владимир Путин не пойдет на уступки, пока Вашингтон не усилит давление.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда будут возможны переговоры по миру на Украине.

