Медведев призвал задействовать всю мощь России для помощи Курской области

Для помощи Курской области нужно задействовать мощь всего российского государства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе встречи с волонтерами в регионе, передает ТАСС.

«Проблем много, на самом деле. И далеко не все они, конечно, поддаются решению через волонтерские возможности. Здесь должна быть применена вся мощь российского государства. Мы с вами это понимаем», — сказал политик.

28 октября Медведев приехал в Курскую область. В рамках визита зампред Совбеза РФ посетил гуманитарный центр, где пообщался с активистами волонтерского лагеря «Курский рубеж».

В сентябре Медведев заявил, что все населенные пункты в Курской области, которые были разрушены и обезлюдели в результате атак военных Вооруженных сил Украины, будут восстановлены.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.