Медведев пообещал восстановить безлюдные села в Курской области

Все населенные пункты в Курской области, которые были разрушены и обезлюдели в результате атак военных Вооруженных сил Украины, будут восстановлены. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе время совещания с отделениями в регионах, передает ТАСС.

«Наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты [Курской области], которые сейчас безлюдны. Сделаем и это», — сказал политик.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит на поддержку Курской области свыше 40 млрд рублей, в том числе на выплаты жителям, которые потеряли имущество первой необходимости. Глава кабмина подчеркнул, что по поручению президента России работа по поддержке жителей региона ведется в постоянном режиме.

В июне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Северная Корея отправит в Россию две бригады строителей для помощи в восстановлении Курской области. По его словам, работами займутся пять тысяч военнослужащих КНДР.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.