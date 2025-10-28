На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев приехал в Курскую область

Зампред Совбеза Медведев приехал в Курскую область
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе поездки в Медведев заявил, что Курск достоин того, чтобы его историческая часть получила вторую жизнь.

По его словам, перед страной стоит задача в восстановлении региона в связи с трагическими событиями. Также следует подойти к юбилею Курска во всеоружии, добавил зампред Совбеза.

В рамках визита зампред Совбеза РФ посетил гуманитарный центр, где пообщался с активистами волонтерского лагеря «Курский рубеж».

В сентябре Медведев заявил, что все населенные пункты в Курской области, которые были разрушены и обезлюдели в результате атак военных Вооруженных сил Украины, будут восстановлены.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит на поддержку Курской области свыше 40 млрд рублей, в том числе на выплаты жителям, которые потеряли имущество первой необходимости. Глава кабмина подчеркнул, что по поручению президента России работа по поддержке жителей региона ведется в постоянном режиме.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.

