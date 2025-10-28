На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп призвал «покупать Toyota» военных США, которые могут остаться без зарплаты

Трамп посоветовал американским военным в Японии купить машины Toyota
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Американским военным в Японии нужно «пойти и купить Toyota». С таким призывом в рамках визита в Японию обратился к военнослужащим США президент Дональд Трамп, передает газета The Hill.

«Идите и купите Toyota… Премьер-министр только что сообщил мне, что Toyota собирается построить автомобильные заводы по всей территории Соединенных Штатов на сумму более 10 миллиардов долларов», — отметил он.

28 октября Дональд Трамп и новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение по обеспечению поставок редкоземельных материалов и важных минералов. Соглашение было достигнуто на фоне введения Китайской Народной Республикой (КНР) экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка.

В настоящий момент американский лидер находится в Японии с рабочим визитом, который продлится три дня. Накануне состоялась встреча Трампа с японским императором Нарухито.

1 октября в США произошел шатдаун — приостановка деятельности правительственных учреждений из-за неспособности законодателей согласовать бюджет. Это событие стало 22-м в истории страны и четвертым за время президентства Трампа.

На этом фоне глава министерства финансов США Скотт Бессент заявлял, что американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате заработной платы к 15 ноября, если текущий шатдаун не прекратится.

Ранее Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом».

Второй срок Трампа
