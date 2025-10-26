Американские военные могут остаться без зарплаты из-за шатдауна

Американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате заработной платы к 15 ноября, если текущий шатдаун не прекратится. Об этом заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент, пишет РИА Новости.

«Я думаю, мы сможем выплатить им зарплату в начале ноября, но к 15 ноября наши солдаты и военнослужащие, которые готовы рисковать своей жизнью, не смогут получать зарплату», — заявил Бессент.

26 октября конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна предположила, что прекращение работы правительственных учреждений США может продлиться до конца ноября.

11 октября в связи с очередной приостановкой работы правительства США, вызванной разногласиями в Сенате по поводу бюджетного финансирования здравоохранения, президент Дональд Трамп отдал распоряжение главе Пентагона Питу Хегсету мобилизовать все доступные ресурсы для обеспечения своевременной выплаты зарплат военнослужащим.

1 октября в США произошел шатдаун – приостановка деятельности правительственных учреждений из-за неспособности законодателей согласовать бюджет. Это событие стало 22-м в истории страны и четвертым за время президентства Трампа.

Ранее Трамп побил рекорд по продолжительности шатдаунов.