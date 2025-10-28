На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США и Япония договорились о поставках редкоземельных минералов

США и Япония заключили соглашение о поставках редкоземельных минералов
Jessica Koscielniak/Reuters

Президент США Дональд Трамп и новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение по обеспечению поставок редкоземельных материалов и важных минералов. Трансляция с мероприятия велась Белым домом в соцсети X.

Соглашение было достигнуто на фоне введения Китайской Народной Республикой (КНР) экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ходе переговоров с Такаити Трамп также сообщил, что Япония разместила крупный заказ на приобретение американского вооружения. Глава Белого дома подчеркнул значимость торгового соглашения между двумя странами, охарактеризовав его как честное и взаимовыгодное.

В настоящий момент американский лидер находится в Японии с рабочим визитом, который продлится три дня. Накануне состоялась встреча Трампа с с японским императором Нарухито.

Ранее эксперт оценил публикации китайских СМИ о том, что Япония стала угрозой для США.

