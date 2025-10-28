Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки со стороны Соединенных Штатов были «небольшим конфликтом», отношения Вашингтона и Токио крепки в течение долгого времени. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в рамках визита в Японию, его слова приводит РИА Новости.

28 октября Дональд Трамп и новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение по обеспечению поставок редкоземельных материалов и важных минералов. Соглашение было достигнуто на фоне введения Китайской Народной Республикой (КНР) экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка.

В настоящий момент американский лидер находится в Японии с рабочим визитом, который продлится три дня. Накануне состоялась встреча Трампа с японским императором Нарухито.

В августе бывший премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года, заявив, что «бомба взорвалась».

