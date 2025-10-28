На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин в среду проведет совещание с членами правительства

Путин проведет совещание с членами правительства по теме рыбного хозяйства
Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в формате видеоконференции 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Темой мероприятия станет развитие рыбохозяйственного комплекса. С докладами выступят руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия находится на третьем месте в мире по поставкам рыбы и морепродуктов в физическом выражении. По его словам, в прошлом году РФ экспортировала около 2 млн тонн рыбной продукции в 90 стран мира. По словам Патрушева, у России есть перспективы для дальнейшего наращивания торговли с государствами Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока.

До этого глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что объемы добычи красной рыбы и икры в России в 2025 году позволят полностью обеспечить внутренний рынок и направить часть продукции на экспорт. По его словам, благодаря хорошей путине этого года упаковки с красной рыбой и икрой могут подешеветь к новогоднему столу.

Ранее в Росрыболовстве заявили, что Россия может возобновить вылов осетров в Азовском море.

