Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны сообщило о взятии под контроль Герасимовки в Днепропетровской области
РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление и установили контроль над населенным пунктом Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе боевых действий были нанесены удары по живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, а также бригады территориальной обороны. Поражения зафиксированы в районах Андреевки и Гавриловки в Днепропетровской области, а также Терноватого, Гуляй-Поля и Косовцево в Запорожской области.

В Минобороны заявили, что потери украинской стороны составили до 235 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два танка, бронетранспортер, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу M777 американского производства.

До этого на Украине заявили о взятии российскими войсками Серебрянки. По украинским данным, российские войска продвинулись вблизи Северска и населенных пунктов Дроновка, Свято-Покровское, Звановка, Пазено и Переездное.

Ранее российский военный заявил об истощении сил ВСУ в ДНР.

