На Украине хотят ввести новый налог на восстановление страны

Замминистра Шкрум: на Украине могут ввести новый налог на восстановление страны

На Украине обсуждают введение отдельного налога на восстановление страны. Об этом сообщила замминистра по развитию сообществ и территорий Алена Шкрум в интервью украинской редакции Forbes.

«В перспективе фонд восстановления может наполняться от отдельного налога», — сказала она, добавив, что до окончания боевых действий налог вводить не планируется.

По словам замминистра, главной задачей в настоящий момент является создание фонда восстановления для аккумулирования ресурсов, чтобы восстановить инфраструктуру и экономику Украины. Она отметила, что гранты покрывают лишь 5–10% потребностей страны, а взятые кредиты придется возвращать в будущем.

В свою очередь глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что подобная инициатива не рассматривается.

До этого финский телерадиовещатель Yle подсчитал, что на восстановление разрушенных городов и экономики Украины в течение десяти лет после конфликта придется потратить $524 млрд или почти €450 млрд.

Кроме того, журналисты подсчитали, что совокупная помощь, оказанная Украине западными партнерами, к концу октября 2025 года достигла €303,3 млрд. Помимо этого дополнительно существуют обязательства еще примерно на €90 млрд.

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.