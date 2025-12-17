Песков рассказал, как менялось восприятие Уиткоффа на фоне визитов в Россию

Песков: с каждым визитом в Москву Уиткофф может лучше понять позицию России

С каждым новым визитом в Москву у специального посланника США Стива Уиткоффа возникает возможность лучше понять позицию российской стороны по актуальным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, как меняется восприятие Уиткоффа по наблюдениям России, поскольку в стране он был уже шесть раз.

«Уиткофф — член команды [президента США Дональда] Трампа, он реализует линию своего президента», — заявил Песков.

До этого Трамп заявил, что Уиткофф раньше ничего не знал о России, однако обладает наилучшими качествами для переговорщика по урегулированию украинского конфликта. По словам главы государства, он на протяжении 20 лет имел дело со всеми в Нью-Йорке, и когда встретил «этого парня», то сразу обратил внимание, что у Уиткоффа имелись наилучшие качества.

16 декабря телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц сообщил, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовы приехать в Россию для дальнейшего обсуждения американского плана по урегулированию украинского конфликта.

Ранее на Украине забеспокоились из-за невыгодных для Киева итогов конфликта.