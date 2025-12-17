На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве ученик автошколы ударил ножом инструктора, якобы завалившего его на экзамене

Mash: в Москве инструктор попал в больницу после конфликта с учеником автошколы
Global Look Press

Инструктор московской автошколы получил серьезные травмы во время конфликта с учеником. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, один из учеников вступил в конфликт с 41-летним сотрудником учреждения. Мужчина не сдал экзамен и полагал, что именно педагог виноват в его неудаче.

В результате учащийся схватился за нож и нанес работнику удары, попав в живот и грудную клетку. После содеянного подозреваемый скрылся.

«Раненого госпитализировали, сейчас он в реанимации», – сообщается в публикации.

Ученика тем временем задержали.

По словам других людей, проходивших обучение в автошколе, инструктор является спокойным и опытным педагогом.

До этого в Башкирии 49-летний мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную, ударив ее в шею, грудь и спину. Женщина получила серьезные травмы, спасти ее не удалось. Россиянин получил срок 16 лет.

Ранее девятиклассник из Петербурга напал с ножом на учительницу.

