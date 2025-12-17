На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европейские чиновники испугались репутационных потерь из-за активов РФ

Politico: ЕС опасается репутационных потерь из-за бездействия по активам РФ
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Европейский союз (ЕС) рискует понести катастрофические репутационные потери из-за неспособности достичь договоренностей по вопросу экспроприации замороженных активов РФ для финансирования Украины. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Неспособность [договориться] будет катастрофой для положения ЕС в мире <...> учитывая то, какой посыл это будет иметь», — сказал один из источников издания.

По его мнению, в похожей ситуации окажется и «задиристая» администрация президента США Дональда Трампа.

15 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что в данный момент невозможно предсказать исход дискуссии по поводу использования замороженных активов РФ для выдачи так называемого «репарационного кредита» Украине. Она назвала данный процесс сложным.

До этого портал Euractiv сообщил о росте числа стран — членов Европейского союза, выступающих против экспроприации российских активов. Словакия, Венгрия и Бельгия с самого начала не одобрили эту инициативу. Теперь аналогичную позицию заняли Италия, Болгария, Чехия и Мальта.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не сможет «оставаться на плаву» без российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами