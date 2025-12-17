Европейские чиновники испугались репутационных потерь из-за активов РФ

Европейский союз (ЕС) рискует понести катастрофические репутационные потери из-за неспособности достичь договоренностей по вопросу экспроприации замороженных активов РФ для финансирования Украины. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Неспособность [договориться] будет катастрофой для положения ЕС в мире <...> учитывая то, какой посыл это будет иметь», — сказал один из источников издания.

По его мнению, в похожей ситуации окажется и «задиристая» администрация президента США Дональда Трампа.

15 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что в данный момент невозможно предсказать исход дискуссии по поводу использования замороженных активов РФ для выдачи так называемого «репарационного кредита» Украине. Она назвала данный процесс сложным.

До этого портал Euractiv сообщил о росте числа стран — членов Европейского союза, выступающих против экспроприации российских активов. Словакия, Венгрия и Бельгия с самого начала не одобрили эту инициативу. Теперь аналогичную позицию заняли Италия, Болгария, Чехия и Мальта.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не сможет «оставаться на плаву» без российских активов.