Большой театр продал лот из четырех билетов на «Щелкунчика» за рекордную сумму

Лот из четырех билетов на «Щелкунчика» продали на аукционе за 1 млн рублей

Стоимость за лот из четырех билетов на «Щелкунчика» составила более 1 млн рублей. Информацией по итогам аукциона с ТАСС поделились в пресс-службе Большого театра.

Там добавили, что максимальная стоимость по лоту из двух билетов составила 405 тысяч рублей. Средства, вырученные с аукциона, будут направлены на поддержку артистов театра, отмечается в сообщении.

Ставка за комплект из четырех билетов на «Щелкунчика» в первый день торгов составила почти полмиллиона рублей.

Всего Большой театр представит 18 показов новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре и еще 15 представлений — в январе 2026 года. Впервые торги, необходимость которых была продиктована популярностью балета, прошли в 2024 году.

До этого сообщалось, что билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре, который будет показан 17 декабря, стоят от 5 до 50 тысяч рублей. За максимальную цену доступен билет в амфитеатр, а за минимальную — место на третий ряд на балконе четвертого яруса.

Ранее россияне рассказали об идеальных новогодних каникулах.