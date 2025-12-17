На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большой театр продал лот из четырех билетов на «Щелкунчика» за рекордную сумму

Лот из четырех билетов на «Щелкунчика» продали на аукционе за 1 млн рублей
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Стоимость за лот из четырех билетов на «Щелкунчика» составила более 1 млн рублей. Информацией по итогам аукциона с ТАСС поделились в пресс-службе Большого театра.

Там добавили, что максимальная стоимость по лоту из двух билетов составила 405 тысяч рублей. Средства, вырученные с аукциона, будут направлены на поддержку артистов театра, отмечается в сообщении.

Ставка за комплект из четырех билетов на «Щелкунчика» в первый день торгов составила почти полмиллиона рублей.

Всего Большой театр представит 18 показов новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре и еще 15 представлений — в январе 2026 года. Впервые торги, необходимость которых была продиктована популярностью балета, прошли в 2024 году.

До этого сообщалось, что билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре, который будет показан 17 декабря, стоят от 5 до 50 тысяч рублей. За максимальную цену доступен билет в амфитеатр, а за минимальную — место на третий ряд на балконе четвертого яруса.

Ранее россияне рассказали об идеальных новогодних каникулах.

