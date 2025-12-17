На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как США будут защищать Украину по гарантиям безопасности

Telegraph: США по гарантиям безопасности смогут отвечать России F-16 и Tomahawk
Reuters

США и Европа разработали гарантии безопасности для Украины, согласно которым американских военных не будет на территории республики, однако Вашингтон сможет применять истребители F-16 и ракеты Tomahawk для «нанесения ответных ударов» в случае нарушения мира со стороны Москвы. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что согласно договоренностям, план не предусматривает размещения американских войск на территории Украины. Появится возглавляемая США миссия, которая будет следить за прекращением огня и регулировать спорные ситуации, преждче чем они перерастут в насилие.

Только после этого Вашингтону придется решать, применять ли силу против Москвы, говорится в тексте. Вероятнее всего речь идет о применении военно-воздушных сил, пишет газета.

«Согласно плану, американские истребители F-35, ракеты Tomahawk или аналогичные системы, размещенные на территории НАТО, могут быть использованы для нанесения ответных ударов в случае нарушения Москвой перемирия», — говорится в тексте.

В то же время «превентивные действия» исключаются из-за риска обострения конфликта. Военные действия со стороны США начнутся только после того, «как ответственность за любое обострение ситуации будет однозначно возложено на Россию».

Ранее Мерц заверил, что европейцы на Украине смогут дать отпор России.

