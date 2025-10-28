Лукашенко обозначил стратегические ориентиры Евразии

Идея мирного развития является стратегическим ориентиром Евразии, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Его слова приводит ТАСС.

«Я уверен, что идея мирного, совместного развития является тем самым стратегическом ориентиром [Евразии], той целью, к которой мы обязаны стремиться», – заявил Лукашенко.

В то же время белорусский лидер подчеркнул, что его страна открыта к диалогу и шагам навстречу для снижения напряженности с Западом.

При этом Лукашенко посетовал, что Европе в настоящее время мир не нужен. Белорусский лидер также отметил, что европейские лидеры забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война, и поверили в то, что наращивание вооружений способно обезопасить их страны.

Также в ходе международной конференции белорусский лидер предостерег руководство западных государств от агрессивной риторики. Лукашенко выразил мнение, что таким образом в Евросоюзе готовят общество к мысли о неизбежности войны, тогда как ни Россия, ни Белоруссия не разделяют идею нападения на соседние территории.

