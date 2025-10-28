На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко обозначил стратегические ориентиры Евразии

Лукашенко: идея мирного развития является стратегическим ориентиром Евразии
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Идея мирного развития является стратегическим ориентиром Евразии, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Его слова приводит ТАСС.

«Я уверен, что идея мирного, совместного развития является тем самым стратегическом ориентиром [Евразии], той целью, к которой мы обязаны стремиться», – заявил Лукашенко.

В то же время белорусский лидер подчеркнул, что его страна открыта к диалогу и шагам навстречу для снижения напряженности с Западом.

При этом Лукашенко посетовал, что Европе в настоящее время мир не нужен. Белорусский лидер также отметил, что европейские лидеры забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война, и поверили в то, что наращивание вооружений способно обезопасить их страны.

Также в ходе международной конференции белорусский лидер предостерег руководство западных государств от агрессивной риторики. Лукашенко выразил мнение, что таким образом в Евросоюзе готовят общество к мысли о неизбежности войны, тогда как ни Россия, ни Белоруссия не разделяют идею нападения на соседние территории.

Ранее Лукашенко объяснил, почему «Орешник» размещен в Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами