Лукашенко заявил, что в Европе забыли ужасы Второй мировой войны

Белоруссия открыта к диалогу и шагам по снижению напряженности с Западом, однако Европе пока мир не нужен. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, его слова передает ТАСС.

«Пока складывается впечатление, что Европе мир не нужен. Политики забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война. Поверили, что наращивание военного потенциала их обезопасит. Нет и еще раз нет! Это путь в никуда, очередная ступенька по лестнице эскалации», - сказал он.

Также в ходе мероприятия белорусский лидер отметил, что ни Россия, ни Белоруссия не намерены нападать на Европу. Он подчеркнул, что страны не заинтересованы в эскалации напряженности в ЕС, и никакие территории европейских стран им не нужны, охарактеризовав это утверждение, как «чепуха полная».

В то же время Лукашенко предостерег руководство стран ЕС от напрасной милитаризации и агрессивной риторики. Белорусский лидер выразил мнение, что соседние страны стремятся подготовить общество к предстоящей войне.

