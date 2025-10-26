На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Польши рассказал, сколько еще готова воевать Украина

Туск: Украина готова воевать еще два-три года
true
true
true
close
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что республика готова воевать еще два-три года, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщает The Sunday Times.

В разговоре с Туском Зеленский выразил надежду на то, что конфликт не продлится 10 лет.

Польский премьер не сомневается, что Украина выживет как независимое государство. По словам Туска, сегодня российская экономика сталкивается с «драматическими» проблемами, которые усугубляются новыми санкциями, и «не имеет ни единого шанса выжить» в долгосрочной перспективе.

20 октября Туск заявил, что Запад в территориальном вопросе не должен давить на Зеленского. По его словам, «политика умиротворения» никогда не вела к прочному и справедливому миру.

17 октября в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Американский лидер заявил, что вряд ли передаст Украине ракеты Tomahawk, однако это обсуждаемый вопрос. При этом он отметил, что может добиться урегулирования конфликта, и в этом его Зеленский поддержал. Подробнее о том, как проходили переговоры, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что Украина «никогда не стремилась к войне».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами