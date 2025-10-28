Венгрия задумала сформировать антиукраинский блок внутри Евросоюза

Politico: Венгрия формирует антиукраинский блок в ЕС с Чехией и Словакией

Венгрия намерена объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать внутри Евросоюза «скептически относящийся к Украине» альянс. Об этом сообщил Politico политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан.

По данным издания, Виктор Орбан намерен объединиться с премьерами Чехии и Словакии Андреем Бабишем и Робертом Фицо, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС.

Как пишет Politico, хотя «политический альянс пока еще далек от формирования, его создание может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине».

«Я думаю, это [создание альянса] произойдет и будет становиться все более и более заметным», — сказал Балаж Орбан, комментируя перспективы альянса.

В начале октября Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невозможно. Он отметил, что «честной сделкой будет предложить Киеву стратегическое партнерство с сообществом».

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

