Зеленский анонсировал решение Европы по замороженным активам России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа близка к решению передать Киеву замороженные активы России. Его слова приводит «Укринформ».

Как указал Зеленский, если решение о передаче будет принято, впоследствии его «никто не остановит». Какой бы ни была политика будущих лидеров, они не смогут остановить решение, «когда Украина будет получать траншами эти деньги и решать, куда они пойдут – на оружие или на что-то еще», отметил политик.

Украинский лидер понадеялся, что Европа «дожмет» с политической до практической точки зрения это решение, поскольку она «очень близка» к этому.

«Для [президента Владимира] Путина самое страшное в [решении по] российским активам, что Европа дала сигнал: нет смысла Путину продолжать воевать на истощение Украины. Потому что финансового истощения не будет. И это нужно понять», — сказал Зеленский.

ЕС намерен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, хранящихся в финансовом агентстве Euroclear. Кредит будет предоставлен на условии, что Россия использует замороженные активы для покрытия так называемых «военных репараций» после окончания конфликта.

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит ЕС на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

Ранее Трамп ответил на вопрос об использовании активов России для помощи Украине.