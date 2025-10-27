На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп ответил на вопрос об использовании активов России для помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что об использовании замороженных активов России нужно спросить представителей Евросоюза, поскольку он в этом не участвует. Его слова приводит РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналистки, следует ли ЕС использовать активы для реализации военной помощи Украине.

«Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую», — заявил глава Белого дома.

До этого еврокомиссар от Бельгии Аджа Лябиб заявил, что Евросоюз не готов пойти на изъятие замороженных российских активов на сумму €140 млрд для предоставления кредита Украине. По ее словам, предстоит еще много работы, чтобы минимизировать правовые риски и справедливо распределить их между Бельгией, другими 26 странами ЕС и даже G7, прежде чем план сможет быть реализован.

24 октября газета Politico со ссылкой на источники в ЕС написала, что региональное содружество решило отложить до декабрьского саммита решение об использовании замороженных активов РФ для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как отметили журналисты, странам — членам объединения до сих пор не удалось достичь какого-либо прорыва по вопросу «репарационного кредита». Они лишь договорились представить новые предложения в декабре 2025 года.

Ранее СМИ узнали о подготовке США к использованию замороженных активов России.

