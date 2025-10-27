Трамп ответил на вопрос об использовании активов России для помощи Украине

Трамп об использовании активов РФ: нужно спросить ЕС, я в этом не участвую

Президент США Дональд Трамп заявил, что об использовании замороженных активов России нужно спросить представителей Евросоюза, поскольку он в этом не участвует. Его слова приводит РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналистки, следует ли ЕС использовать активы для реализации военной помощи Украине.

«Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую», — заявил глава Белого дома.

До этого еврокомиссар от Бельгии Аджа Лябиб заявил, что Евросоюз не готов пойти на изъятие замороженных российских активов на сумму €140 млрд для предоставления кредита Украине. По ее словам, предстоит еще много работы, чтобы минимизировать правовые риски и справедливо распределить их между Бельгией, другими 26 странами ЕС и даже G7, прежде чем план сможет быть реализован.

24 октября газета Politico со ссылкой на источники в ЕС написала, что региональное содружество решило отложить до декабрьского саммита решение об использовании замороженных активов РФ для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как отметили журналисты, странам — членам объединения до сих пор не удалось достичь какого-либо прорыва по вопросу «репарационного кредита». Они лишь договорились представить новые предложения в декабре 2025 года.

Ранее СМИ узнали о подготовке США к использованию замороженных активов России.