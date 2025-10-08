Россия снова предупредила ЕС о жестком ответе на передачу ее активов Украине

РФ очень жестко ответит Европейскому союзу на передачу российских замороженных активов Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше». При этом во многих столицах ЕС крайне сдержанно отреагировали на продвигаемую ими «жульническую» схему кредитования Киева, отметила дипломат.

«Тяга к мошенничеству все еще уступает страху перед правовыми последствиями, а также ответными мерами. Повторяю еще раз, эти меры будут очень жесткими», — сказала Захарова.

7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет преследовать инициаторов отъема ее активов на Западе. Он подчеркнул, что российская сторона будет защищать свои права всеми доступными юридическими инструментами.

2 октября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. По его словам, есть «большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине».

Ранее стало известно, сколько потеряет Запад при конфискации российских активов.