На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия снова предупредила ЕС о жестком ответе на передачу ее активов Украине

Захарова: Россия очень жестко ответит Евросоюзу на передачу ее активов Украине
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

РФ очень жестко ответит Европейскому союзу на передачу российских замороженных активов Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше». При этом во многих столицах ЕС крайне сдержанно отреагировали на продвигаемую ими «жульническую» схему кредитования Киева, отметила дипломат.

«Тяга к мошенничеству все еще уступает страху перед правовыми последствиями, а также ответными мерами. Повторяю еще раз, эти меры будут очень жесткими», — сказала Захарова.

7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет преследовать инициаторов отъема ее активов на Западе. Он подчеркнул, что российская сторона будет защищать свои права всеми доступными юридическими инструментами.

2 октября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. По его словам, есть «большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине».

Ранее стало известно, сколько потеряет Запад при конфискации российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами