В Госдуме анонсировали нечто более «неуязвимое», чем «Буревестник»

Россия работает над новым видом оружия, которое будет «пострашнее и помощнее» новой ракеты «Буревестник». Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, в России уже сделано что-то пострашнее и помощнее «Буревестника». [Такое оружие] еще более неуязвимое, невидимое для врага», — сказал Колесник.

По его словам, противники увидят ракету только тогда, когда будет нанесен «поражающий удар». Парламентарий отметил, что Россия на годы вперед опережает «вооружение всех существующих стран».

26 октября президент России Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой.

Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. Глава государства поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.

